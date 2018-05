POL-PDKH: Maibaum abgesägt:

Auen (ots) - In der Mainacht gegen 23:50 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung des Maibaums in der Hauptstraße in Auen. Hierbei sägte ein Mann den dortig aufgestellten Maibaum ab, der dann auf eine Mauer des Gemeindehauses fiel und dieses beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Der eigentliche Täter konnte bei der Tatausführung beobachtet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Hinweise hierzu an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560

