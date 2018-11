POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach:Nochmaliger Einbruch in Bistro

Schweigen-Rechtenbach (ots) - In der Nacht zum Montag drangen unbekannte Täter nochmals in eine Gaststätte in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach ein. Im Innenraum wurden Geldspiel-automaten aufgebrochen und die Geldbehältnisse entwendet. Bereits zwei Nächte zuvor war in das gleiche Bistro bereits schon einmal eingebrochen worden und ein Geldtresor mitgenommen worden. Täterhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell