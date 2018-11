POL-PDLD: Edenkoben - Versuchter Einbruch in Wohnanwesen

Edenkoben (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag (23.11.2018, 14 Uhr) und Samstag (24.11.2018, 17 Uhr) versucht, in der Venninger Straße in ein Wohnanwesen einzubrechen. Hierzu machten sie sich an einem Kellerfenster zu schaffen, ließen aber aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, die Auffälligkeiten festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

