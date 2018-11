POL-PDLD: Maikammer - Trolley aus dem Auto gestohlen

Maikammer (ots) - Ein Trolley mit Bekleidung und diversen Utensilien wurde gestern (25.11.2018, 12 Uhr bis 16 Uhr) einer 34-jährigen Frau aus dem Fahrzeug gestohlen. Der PKW war geparkt auf dem Parkplatz neben der Kalmithöhenstraße, wo unbekannte Langfinger auf bislang unbekannte Art und Weise das Fahrzeug öffneten und den Koffer entnahmen. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

