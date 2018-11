POL-PDLD: Germersheim/Rülzheim: Zwei Einbrüche am Samstag und Sonntag

Germersheim/Rülzheim (ots) - Zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 17.15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Reihenendhauses in der Rietburgstraße in Germersheim auf und gelangten so ins Innere. Es wurden unter anderem mehrere Schmuckstücke gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 3500 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 8 Uhr in der Robert-Seither-Straße in Rülzheim. Hier drangen der oder die unbekannten Täter über die Terrasse in das Gebäude ein. Es wurden diverse Schränke und Regale durchwühlt, nach Angaben der Eigentümer wurde nichts gestohlen. Durch das Aufhebeln eines Fensters entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

