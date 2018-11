POL-PDLD: Lustadt: Unter Alkoholeinfluss in Hauswand gefahren

Lustadt (ots) - Einen wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers und weitere Beschädigungen an einer Hausfassade, einem Verkehrsschild, einem Zaun und mehreren Büschen in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in Lustadt. Ein 39-jähriger kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsums in der engen Rechtskurve von der Karl-Lehr-Straße in Richtung Kirchstraße von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in eine Hauswand. Der Fahrzeugführer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins durchgeführt wurden. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

