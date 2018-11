POL-PDLD: Germersheim - Fahrt unter Drogeneinfluss und anschließendem Drogenfund

Germersheim (ots) - Am Sonntagmorgen um 00:10 Uhr wurden eine 21-Jährige Frau und ihr 23-jähriger Beifahrer mit ihrem PKW in der Rheinbrückenstraße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die kontrollierenden Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Die 21-jährige Fahrerin räumte ein, dass sie vor wenigen Stunden einen Joint geraucht habe. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte im PKW noch eine geringe Menge Cannabis und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurde bei dem Beifahrer eine ebenfalls geringe Menge sogenannter Kräutermischungen aufgefunden. Gegen beide Fahrzeuginsassen wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der 21-jährigen Fahrerin wurde zudem eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde präventiv sichergestellt.

