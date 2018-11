POL-PDLD: Lingenfeld - Einbruch in den Segelclub

Lingenfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum vom 10.11.2018 bis zum 23.11.2018 in den Segelclub in Lingenfeld ein. Bei der Tatbegehung flexten die bislang unbekannten Täter mehrere Vorhängeschlösser auf und verschafften sich so unberechtigterweise Zutritt zu dem Segelclub. Im Inneren durchfühlten die Täter mehrere Schränke. Der genaue Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Germersheim unter der 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

