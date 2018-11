POL-PDLD: Schwegenheim - Sachbeschädigung an PKW

Schwegenheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzten bislang unbekannte Täter den Kofferraumdeckel eines in der Eichenstraße in Schwegenheim abgestellten PKW. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Germersheim unter der 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell