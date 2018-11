POL-PDLD: Oberotterbach Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Bergzabern (ots) - Ein 74 jähriger PKW Fahrer aus Frankreich befuhr am 23.11.2018 gegen 15:00 Uhr die B38 von Bad Bergzabern in Richtung Oberotterbach. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Bereich eines Parkplatzes. Durch den Überschlag wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die FFW Bad Bergzabern und Oberotterbach aus dem Wrack befreit werden. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte in ein Landauer Krankenhaus eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

