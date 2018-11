Bad Bergzabern (ots) - Durch einen bisher unbekannten Täter wurden im Bereich eines Weinberges am Firstweg in Dierbach Faserzementplatten entsorgt. Die Platten waren in zwei sogenannten "Big Packs" verpackt und sind mit einem grau-blauen Anstrich versehen. Aufgrund der äußeren Umstände dürften die Packs bereits vor einiger Zeit dort abgelegt worden sein.

