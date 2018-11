POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots) - Beide amtliche Kennzeichen mit ZW-Zulassung wurden im Zeitraum vom 20.11.2018, 16.00 Uhr bis 21.11.2018, 07.00 Uhr, an einem grünen Opel-Corsa gestohlen, der in der Wiesenstraße/Ecke Tilsitstraße am Straßenrand geparkt war. Die Kennzeichen wurden jeweils aus der Kunststoffhalterung entnommen, ohne dass daran ein Schaden entstand.

