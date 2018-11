POL-PDPS: Ladendieb überführt

Pirmasens (ots) - Zunächst klaute ein 55-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt in der Waisenhausstraße am Mittwochnachmittag, gegen 13:45 Uhr, mehrere Thermo-Laufhosen und Thermo-Laufjacken. Diese verstaute er nach Verlassen des Geschäfts in seinem Polo und fuhr damit weg. Allerdings konnten Angestellte dies beobachten und das Kennzeichen ablesen. Als die Polizei später bei der Adresse klingelte, war der Mann zunächst nicht zu Hause. In der Wohnung fanden die Beamten aber noch weitere gestohlene neuwertige Kleidung und Autozubehör. Als der 55-Jährige während der der Polizeiaktion nach Hause kam, fanden die Beamten im VW Polo des Tatverdächtigen auch die Laufbekleidung in Originalverpackung. Auf den der Polizei nicht unbekannten Mann kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl zu.

