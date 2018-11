POL-PDPS: Diebe waren auf Kupfer-Metall aus

Pirmasens (ots) - In der Nacht zum Mittwoch stahlen Diebe vom Gelände einer ehemaligen Chemiefabrik in der Zweibrücker Straße mehrere hundert Kilogramm Kup-ferkabel und Heizungsrohre. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entdeckten um Mitternacht einen Metalldieb auf dem Gelände. Dieser konnte aber unerkannt entkommen. Bei einer Nachschau in verschiedenen Hallen wurde festgestellt, dass dort Kabelschächte und Heizungsrohre ausgebaut und mitgenommen worden waren. Gesucht wird im Zusammenhang mit den Metalldiebstählen ein ca. 1,73 m großer, schlanker Mann. Der mutmaßliche Dieb trug ferner eine schwarze Bomberjacke. Nach Angaben des Eigentümers dürfte der entstandene Schaden im fünfstelligen Bereich liegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell