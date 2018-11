POL-PDPS: Zwei Mal Unfallflucht

Pirmasens (ots) - Zwei Mal musste die Polizei am Mittwochnachmittag Unfallfluchten aufnehmen. Gegen Mittag, zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr, wurde in der Ringstraße ein dort geparkter grauer Hyundai von einem vorbeifahrenden Pkw beschädigt, indem er den linken Außenspiegel abriss. Der vorbeifahrende Pkw beging Unfallflucht. In der Adlerstraße wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, ein dort geparkter Opel Vectra beschädigt. Der Unfallverursacher schrammte beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Tür der Beifahrerseite des Opels und dellte diese ein. Auch in diesem Fall fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

