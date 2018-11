Schweigen-Rechtenbach (ots) - In der Nacht zum 23.11.2018 drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach ein. Aus dem Innenraum wurde ein Tresor mit Münzgeld entwendet. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 1000EURO.

