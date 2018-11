POL-PDLD: Germersheim - Widerstand geleistet

Germersheim (ots) - Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei Germersheim eine männliche Person in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße in Germersheim gemeldet, die lautstark andere Passanten anpöbeln und beleidigen würde. Vor Ort konnte ein 38-jähriger Mann aus Germersheim angetroffen werden, der unvermittelt bedrohlich auf die eingesetzten Beamten zuging. Da der deutlich alkoholisierte Mann den Einkaufsmarkt trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte und weiterhin aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der 38-jährige Mann Widerstand. Gegen den 38-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Polizeibeamte eingeleitet.

