POL-PDLD: Edenkoben - Streitigkeiten wegen verschmutzter Kleidung des Sohnes

Edenkoben (ots) - Im Bereich Edenkoben kam es am vergangenen Samstag (24.11.2018, 12 Uhr) zwischen einem Ehepaar zu Streitigkeiten wegen der verschmutzten Kleidung des gemeinsamen Sohnes. Dabei wurde die Frau von ihrem Mann an der Nase gepackt und erhielt eine Ohrfeige. Der Streit konnte geschlichtet und beide Parteien wieder vereint werden. Allgemeiner Hinweis der Polizei: Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell