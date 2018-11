POL-PDLD: Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher

L540 zwischen Hagenbach und Berg (ots) - Am Montagmorgen überholte gegen 07:30 Uhr ein heller Mercedes Benz, C-Klasse, Kombi, trotz Gegenverkehr ein landwirtschaftliches Fahrzeug, welches die L540 in Richtung Hagenbach befuhr. Das entgegenkommende Fahrzeug, ein schwarzer Audi Q5, musste, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden, nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Hierbei wurden der Audi sowie ein Leitpfosten beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 650EUR. Der unfallbeteiligte Mercedes-Fahrer flüchtete weiter in Richtung Hagenbach. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen Mercedes oder zum Unfallhergang machen können.

