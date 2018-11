Landau (ots) - Am 12.11.2018, in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 13.45 Uhr wurde auf dem alten Messplatz in Landau ein geparkter Pkw beschädigt. Ein Zeuge beobachtete vermutlich, als ein Wagen mit Kölner Zulassung gegen den geschädigten Pkw fuhr. Der Zeuge notierte das komplette Kölner Kennzeichen und befestigte diesen Hinweis am geschädigten Pkw. Die geschädigte Pkw-Besitzerin erstattete bei der Polizei Anzeige. Hierbei stellte sich jedoch heraus, dass das notierte Kennzeichen nicht vergeben ist. Der namentlich nicht bekannte Hinweisgeber, aber auch andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800EUR geschätzt.

