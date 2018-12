POL-LB: Einbruch (Versuch) in Kornwestheim, Sachbeschädigung in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: Versuchter Einbruch

Nicht von Erfolg gekrönt waren am Samstagabend die Bemühungen eines Einbrechers in einen Betrieb in der Solitudeallee vorzudringen. Um auf das Firmengelände zu gelangen, war der Täter auf einen Palettenstapel und über die Umzäunung gestiegen. Anschließend versuchte er das Fenster zu einem Büroraum einzuwerfen, scheiterte aber am Sicherheitsglas. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet um Hinweise.

Remseck am Neckar: Alkoholisierter 31-Jähriger randaliert

Aufmerksame Anwohner alarmierten am Sonntagabend die Polizei, nachdem ein 31-Jähriger in der Ortsmitte von Aldingen randalierte. Der Mann war kurz vor 23:00 Uhr alkoholisiert nach Hause gekommen. Ein später freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete diese Vermutung. Aus bislang unbekanntem Anlass beschädigte er in der eigenen Wohnung Mobiliar, bevor er von außen noch einen Schaden an der Wohnungstür der Nachbarn anrichtete. Zudem wurde in der Nähe der Wohnanschrift ein Beschädigung an einem Auto festgestellt. Ob er auch diese verursacht hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen müssen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hielt der Mann sich vor dem Gebäude auf. Da er sich bei dem Geschehen verletzt hatte, wurde der Rettungsdienst verständigt, der den Verletzten dort versorgte. Er durfte anschließend in seine Wohnung zurückkehren.

