POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Unfall auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Nach einem Unfall, der sich am Montag gegen 07.45 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete, sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg Zeugen. Während ein 43 Jahre alter Audi-Fahrer auf der ganz rechten Spur der vierspurigen Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs war, fuhr ein 59-jähriger LKW-Lenker auf der Spur links daneben. Aus bislang unbekannter Ursache stießen der PKW und der LKW seitlich zusammen, was dazu führte, dass der Audi ins Schleudern geriet und sich vor den LKW drehte. Im weiteren Verlauf wurde der PKW dann weiter nach links abgewiesen, schleuderte über die beiden linksverlaufenden Fahrstreifen und prallte gegen die Betonschutzwand. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 26.000 Euro geschätzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachten konnten, melden sich unter Tel. 0711/6869-0 bei der Polizei.

