Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht durch unbekannten Radfahrer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gg. 01.20 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Römerstraße in Bad Neuenahr. In Höhe der Hausnummer 15 kam er mit seinem Rad aus noch nicht geklärter Ursache zu Fall. Dabei beschädigte er einen geparkten PKW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zu der Person des Radfahrers vor. Hinweise werden an die Polizei in Bad Neuenahr erbeten. Tel.: 02641-9740

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ahrweiler

Telefon: 02641-974-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell