Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Monreal (ots)

Am 08.03.2018 gegen 07:40 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Monreal zum Begegnungsverkehr zweier Lkw. Aufgrund der geringen Straßenbreite musste ein Lkw mit Pritschenaufbau an der Engstelle rangieren, um das Passieren zu ermöglichen. Dabei beschädigte ein Lkw die Hauswand einer Gasstätte und verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Der Lkw hatte nach Angaben eines Verkehrsunfallzeugen ein Kennzeichen aus dem Landkreis Vulkaneifel.

Den Verkehrsunfall müssten noch weitere Zeugen beobachtet haben.

