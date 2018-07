FW Menden: Feuerwehr rettet hilflose Taube von Kirchturm

2 weitere Medieninhalte

Die Taube hatte sich in sogenannten Vogelspikes verfangen - Quelle: Feuerwehr Menden Bild-Infos Download

Menden (ots) - Am Sonntagmittag meldeten besorgte Passanten einen festhängenden Vogel am Kirchturm der St. Marien Kirche im Ortsteil Platte-Heide. Da sich der Vogel in etwa 20 Meter Höhe befinden sollte, entsendete die Kreisleitstelle die Drehleiter der Feuerwache Menden. Die Taube hatte sich auf einem Absatz in sogenannten Vogelspikes verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Drehleiter in Stellung und konnten das verletzte Tier schnell retten. Das deutlich erschöpfte Tier leistete kaum Gegenwehr und wurde kurzerhand in einem Karton zur Feuerwache transportiert. Zur weiteren Versorgung wurde die Taube hier von der Tierhilfe Menden abgeholt.

