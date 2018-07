FW Menden: Brennende Hecke in Halingen schnell gelöscht

Menden (ots) - Am Samstagabend geriet in Halingen eine Koniferen-Hecke in Brand, auf Grund der Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus. Ein in der Nähe abgestellter PKW und eine Straßenlaterne wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Zufällig vorbeikommende Jugendliche griffen beherzt ein und konnten mit einem Feuerlöscher die Ausbreitung auf eine Garage verhindern. Die Löschgruppe Halingen der Freiwilligen Feuerwehr traf bereits nach wenigen Minuten am Einsatzort im Waldweg ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwache Menden sowie der Löschgruppen Bösperde brauchten nicht mehr tätig werden.

