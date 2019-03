Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schmuckdiebin in Cochem

Cochem (ots)

Am Mittwoch zwischen 14.00 und 16.30 Uhr betrat eine Frau mehrfach ein Schmuckgeschäft in der Cochemer Bernstraße. Beim ersten Besuch kaufte sie ein Schmuckstück und ließ sich noch Ringe zeigen. Beim zweiten Besuch ließ sie sich eine Uhr zurücklegen. Als sie zum dritten Mal das Geschäft betrat, angeblich um die Uhr abzuholen, nutzte sie einen unbeobachteten Moment und entwendete aus einer Schublade mehrere Ringe aus Weiß- und Gelbgold. Anschließend entfernte sie sich unerkannt. Sie wird beschrieben als ca. 60 Jahre alt, 1,60 m, kräftig, braune Augen und Haare, Brillenträgerin. Sie war bekleidet mit blauem Mantel, schwarzer Jeans und Schuhe, mit blauem Hut. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

