Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: versuchter Betrug

Ochtendung (ots)

Am Vormittag des 07.03.19 erschienen 3 männliche Personen in Ochtendung an einem Anwesen im Bereich der Bahnhofstraße und wollten, ohne das zuvor ein Auftrag erteilt wurde, Arbeiten am Dach des Hauses durchführen. Hierzu stellten sie eine Leiter am Haus an, gaben vor am Abfluss/Regenfallrohr Arbeiten durchgeführt zu haben und verlangten einen Betrag in Höhe von 700 Euro. Eine Zahlung wurde verweigert, woraufhin sich die Personen in einem Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen entfernten. Zeugen, die zum Fahrzeug oder Kennzeichen Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Marita Hück

Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



