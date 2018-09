POL-PDLD: Edesheim - Fahrerin und Kind leicht verletzt

Edesheim (ots) - Eine 64-jährige Fahrzeugführerin und ein mitfahrendes 6-jähriges Kind wurden gestern (06.09.2018, 14.48 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 516 zwischen Edesheim und Roschbach leicht verletzt. Die Frau musste ihr Fahrzeug wegen einem vorausfahrenden PKW abbremsen. Ein ihr folgender 59-jähriger Autofahrer übersah dies, wobei es zum Zusammenstoß kam. Dabei erlitt die Frau Abschürfungen am Handgelenk, der 6-jährige Junge wurde am Schlüsselbein verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell