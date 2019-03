Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall und Urkundenfälschung

Polch (ots)

Am frühen Morgen des 07.03.19 kommt es in Polch im Bereich der Vormaystraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidiert der verantwortliche Fahrzeugführer aus dem Maifeld mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw am Straßenrand, so dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme legt dieser eine niederländische Fahrerlaubnis vor, welche eindeutige Fälschungsmerkmale aufweist. Es erfolgt die Sicherstellung des Dokuments. Des Weiteren erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

