POL-F: 190313 - 281 Frankfurt-Eschersheim: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 83-jährigen Dame

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag entwendete ein Pärchen die Geldbörse aus der Handtasche einer 83-jährigen, während sie vorgaben, ihr beim Tragen der Einkäufe in die Wohnung zu helfen.

Das Gaunerpärchen erbeutete gestern in der Straße Im Uhrig eine Geldbörse inkl. 150,- Euro Bargeld. Das Pärchen gab vor, der alten Dame beim Hineintragen der schweren Einkäufe in die Wohnung helfen zu wollen. So verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung. Während die Frau die Seniorin dann ablenkte, entnahm der Mann die Geldbörse aus der Handtasche. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Täterbeschreibung: Männlicher Täter: Etwa 25-30 Jahre alt und 175 cm - 185 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch. Insgesamt dunkel gekleidet. Weibliche Täterin: Etwa 18 - 25 Jahre alt und auffallend klein (155 cm - 160 cm). Dunkle lockige, schulterlange Haare und sprach ebenfalls gebrochen Deutsch. Insgesamt dunkel gekleidet.

