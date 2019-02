Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeikontrollen im Bereich der PI Kusel

Kusel (ots)

Bei mobilen Verkehrskontrollen gingen der Polizei Kusel am gestrigen Tage zwei drogenbeeinflusste Pkw-Führer ins Netz. Um 18:00 Uhr wurde ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Brücken kontrolliert. Eine Blutentnahme folgte. Die Fahrt war somit beendet; ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

In Bosenbach in der Altenglaner Straße kontrollierte die Streife der PI Kusel einen 40-jährigen Pkw Führer der, wie sich herausstellte, ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Des Weiteren lagen deutliche Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung vor. Eine Blutentnahme war auch hier die Folge. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

