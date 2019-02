Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl einer Kupferdrahtrolle

Hauptstraße Konken

Konken, Hauptstraße (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 05.02.2019 ab 11:00 Uhr bis Donnerstag, 07.02.2019 bis 07:55 Uhr kam es in der Hauptstraße in Konken zum Diebstahl von ca. 500m Kupferdraht. Der Draht befand sich auf einer Rolle neben dem Gebäude einer dortigen Tankstelle. Der Schaden liegt hier im vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

