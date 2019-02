Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht Festwiesenstraße in Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Donnerstag, 07.02.2019 um 09:17 Uhr kam es in der Festwiesenstraße in Schönenberg-Kübelberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu dieser Zeit hielt ein Linienbus der VRN gegenüber einem Einkaufmarkt in Fahrtrichtung Sander Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw Führer war im Begriff am Bus vorbeizufahren, als diesem aus entgegengesetzter Richtung ein großer weißer SUV entgegenkam. Nur durch eine Lenkbewegung nach rechts konnte ein Frontalzusammenstoß mit dem SUV verhindert werden. Jedoch kam es zum Kontakt mit dem Bus. Hierbei entstand Sachschaden.

Der Fahrer des weißen SUV setzte indes seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Hat jemand diesbezüglich Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0.

