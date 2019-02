Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei warnt vor intimen Bildern in den sozialen Medien

Landstuhl (ots)

Die Vergangenheit hat es bereits mehrfach gezeigt. Dennoch werden von gerade jüngeren Personen die Auswirkungen entsprechender Bilder in den sozialen Medien weiterhin unterschätzt. Wenn Beziehungen auseinandergehen sind gerade intime Bilder nicht selten ein Mittel um den ehemals geliebten Partner unter Druck zu setzen und ihm mit der Veröffentlichung und Verbreitung zu drohen. Dies wäre aber noch das kleinere Übel. Oftmals werden diese Bilder ohne Kenntnis des "Eigentümers" ins Netz gestellt, wo sie kaum noch zu löschen sind. So erging es auch vergangene Woche einer Jugendlichen, die Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Freund stellte, da dieser sie dazu bringen wollte, weiterhin mit ihm in intimen Kontakt zu bleiben. Die Frau lehnte dies aber ab und meldete den Vorfall der Polizei. Gegen den Ex-Freund wird nun ermittelt.

