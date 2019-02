Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruchsdiebstahl Jägersburger Weg in Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht zum Freitag 08.02.2019, gegen 04:30 Uhr, kam es im Jägersburger Weg in Schönenberg-Kübelberg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus. Die anwesenden Bewohner wurden durch ein lautes Geräusch geweckt. Sie lösten selbständig einen Alarm aus. Der oder die Täter wurden dadurch gestört und flüchteten unerkannt. Auch hier werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822 - 0 oder an die Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 zu geben.

