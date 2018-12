POL-PDPS: Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

Pirmasens (ots) - Während des Einkaufs in einem Markt in der Arnulfstraße bekam am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, eine 75-jährige Kundin ihren Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen. Erst an der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre zuvor verschlossene Jackentasche unbemerkt geöffnet worden war und der Geldbeutel fehlte. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch Ausweisepapiere und Bankkarten. Den Dieb oder verdächtige Personen bemerkte die Geschädigte im Markt nicht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

