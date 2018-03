POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 01.03.2018

Betzdorf (ots) - Daaden - Verkehrsunfall mit Flucht; Ein 79-Jähriger Pkw Fahrer verursachte am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Betzdorfer Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt, so dass der Verursacher ermittelt werden konnte. Beim Ausparken hatte der 79-Jährige den Pkw einer 21-Jährigen geschrammt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Zeugin hatte die Geschädigte über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht; Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochabend, gegen 19:40 Uhr einen Verkehrsunfall in der Kleiststraße. Die bislang unbekannte Fahrerin eines Kleinwagens war rückwärts aus der Kleiststraße gefahren und mit dem Metallzaun des Spielplatzes kollidiert. Anschließend entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Nach Angaben des Zeugen handelte es sich um einen weißen Kleinwagen, VW Up oder Seat Mii. Es könnte sich um das Fahrzeug eines Pflegedienstes gehandelt haben. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

