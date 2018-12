POL-PDPS: Rollerfahrer leicht verletzt

Pirmasens (ots) - Eine 29-Jährige wollte am Dienstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, mit ihrem BMW von einem Grundstück nach links in die Blocksbergstraße stadteinwärts einbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich wegen Sichtbehinderung durch geparkte Fahrzeuge einen Rollerfahrer, der in Richtung Eichelsbachermühle fuhr. Als der Rollerfahrer den einfahrenden BMW erkannte, bremste er sein Zweirad stark ab und kam auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Trotzdem verletzte sich der 68-jährige Rollerfahrer. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungs-dienst ins Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell