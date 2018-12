POL-PDPS: Einbruch in Firma

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum vom 1.12.2018 bis 03.12.2018 brachen unbekannte Diebe in der Erlenbrunner Straße in das Gebäude einer Handwerksfirma ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Auch im Innern des Hauses brachen sie Bürotüren auf. Nach ersten Feststellungen wurde aber nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000.- Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

