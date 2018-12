POL-PDPS: Pkw fährt 33-jährigen Müllentsorger an

Pirmasens (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 13:11 Uhr, wurde in der Richard-Wagner-Straße ein 33-jähriger Mülllader von einem Fiat Panda erfasst und verletzt. Der Fahrer des Fiat wollte unter Mitbenutzung des Gehwegs das wartende Entsorgungsfahrzeug überholen. Beim Überholvorgang streifte der Pkw den gerade die Straße überquerenden 33-Jährigen an Bein und Arm. Allerdings sind die Verletzungen nur leichter Art. Am Fahrzeug entstand offensichtlich kein Sachschaden.

