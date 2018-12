Zweibrücken (ots) - Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 03.12.2018 gegen 09.40 Uhr mit seinem grünen Opel-Astra den Etzelweg in Fahrtrichtung Stadtmitte, als ihm zwischen den Einmündungen Gleiwitz- und Masurenstraße ein Pkw unbekannten Typs teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam, so dass die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden von ca. 300 EUR verursacht hatte. Es liegen keine Hinweise auf das Fahrzeug vor. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

