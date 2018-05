POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied vom 03.05.2018

Neuwied (ots) - Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Am gestrigen Morgen ereignete sich im Stadtgebiet von Neuwied ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11 jähriges Kind verletzt wurde. Gegen 07:35 Uhr befuhr ein 53 jähriger Pkw-Fahrer den Beverwijker Ring, als er einen in gleicher Richtung mit dem Fahrrad fahrenden 11 jährigen Jungen übersah und mit seiner rechten Fahrzeugseite streifte. Der Junge kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht am linken Bein. Der Fahrer stoppte daraufhin sofort sein Fahrzeug, versorgte den gestürzten Jungen und verständigte Rettungsdienst und Polizei. In seiner Befragung gab er an, von der sehr tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein.

Verkehrsunfall am Neuwieder Kreuz - Gegen 15:24 Uhr kam es dann auf der B256 in Fahrtrichtung Rengsdorf, kurz vor der Baustelle am Neuwieder Kreuz, zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde. Kurz vor der Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen bildete sich zur genannten Zeit aufgrund der hohen Verkehrsdichte ein kleiner Rückstau. Während die ersten drei Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge rechtzeitig zum Stehen bekamen, fuhr ein 42 jähriger Verkehrsteilnehmer auf das letzte Fahrzeug auf und schob alle Pkw ineinander. Lediglich ein Fahrzeug war nach der Kollision noch fahrbereit; die übrigen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

