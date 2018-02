POL-PDNW: Haßloch, Raub zum Nachteil einer Seniorin

Haßloch (ots) - Am Samstag, dem 24.02.2018, gegen 15:15 Uhr, läuteten zwei junge Frauen, dunkel und ärmlich gekleidet, bei einer Seniorin in der Langgasse. Sie zeigten einen Zettel vor und baten um eine Spende für Kinder. Die ältere Dame wurde von einer der Frauen am Handgelenk gepackt. Dabei wurde ihr die Armbanduhr entrissen. Die Täterinnen flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu ähnlichen Vorgehensweisen und Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Haßloch (06324/933-0) entgegen.

