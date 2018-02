POL-PDNW: PI Grünstadt - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Grünstadt/Dirmstein (ots) - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen gelangten unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Uhlandstraße. Die Täter hebelten mehrere Kellerabteile auf. Was genau entwendet wurde, steht momentan noch nicht fest.

Am Samstag, 24.02.2018 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr zu Einbrüchen in zwei nebeneinanderliegende Häuser in der Hochgewanne. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte.

In der Zeit zwischen Sonntag, 18.02.2018, 16 Uhr und Samstag, 24.02.18, 08:45 Uhr wurden zwei Überseecontainer einer Transportfirme in der Ludwig-Erhard-Straße in Dirmstein aufgebrochen und Werkzeuge entwendet.

Die Polizei Grünstadt bittet in den genannten Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 06359/9312-0

