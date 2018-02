POL-PDNW: Mißachten von Anhaltezeichen von Polizeibeamten, mehrere Verkehrsverstöße. Samstag, 24.02.2018, 15.15 Uhr

67433 Neustadt/Weinstraße (ots) - Eine Neustadter Streifenbesatzung erkannte im Begegnungsverkehr eine Fahrzeugführerin die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. In der linken Hand hielt die Frau ein Mobiltelefon. Aus ihrer Gestik und Mimik war zweifelsfrei zu erkennen, dass die Frau während der Fahrt telefoniert. Der Funkstreifenwagen wurde gewendet und die Fahrzeugführerin zum Anhalten aufgefordert. Trotz Blaulicht und Frontblitz, unterstützt durch die Leuchtschrift "Stopp Polizei", erfolgte keine Reaktion. Bei günstiger Gelegenheit konnte das Fahrzeug überholt und angehalten werden. Beim Überholen wurde erkannt, dass die Fahrerin immer noch telefoniert und in der anderen Hand etwas zum Essen hielt. Mithin muss sie somit zeitweise keine Hand am Lenkrad gehabt haben.

Bei der Kontrolle wurde auf der Rückbank noch ein Kleinkind festgestellt. Die 63-jährige Frau verhielt sich sehr uneinsichtig und forderte von den Beamten Kulanz ein. (*fm)

