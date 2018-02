67433 Neustadt/Weinstraße (ots) - Eine 78-jährige Fahrzeugführerin wollte vom Kohlplatz kommend mit ihrem Daimler Benz in die gegenüberliegende Lindenstraße weiterfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Lambrecht fahrenden Skoda Fabia. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenprall der Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000.- Euro. Eine Mitfahrerin im Skoda erlitt leichte Verletzungen am Knie.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

(*fm)

