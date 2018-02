POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wattenheim (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer aus Carlsberg die B 47 von der A6 kommend in FR Eisenberg. Circa in Höhe km 0,6 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit mehreren Leitpfosten. Den Unfall meldete er der Polizei erst von Zuhause. Den Beamten gab er an, dass ihn ein weißer Kastenwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam und er deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Allerdings hat eine Zeugin den Unfall beobachtet und widersprach den Angaben des Carlsbergers. Vermutlich verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Da die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch feststellten wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Laut der Zeugin habe kurz nach dem Unfall auch ein weißer Kastenwagen an der Örtlichkeit angehalten. Die Polizei Grünstadt bittet den Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kastenwagens sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 06359/9312-0 zu melden.

