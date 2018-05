POL-PDNR: Polizeiinspektion Straßenhaus

Neuwied (ots) - Großmaischeid - Sachbeschädigung an Pkw - In der Nacht vom Montag den 30.04.2018 auf Dienstag den 01.05.2018 kam es in der Beetstraße in Großmaischeid zu einer Sachbeschädigung. Der oder die, bis dato noch unbekannten, Täter beschädigten einen Außenspielgel eines in der Beetstraße geparkten Pkws. Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, EMail.: PIStraßenhaus@Polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520.

Buchholz - Diebstahl eines Kraftrads - In der Zeit vom Montag den 30.04.18, ca. 18:00 Uhr bis Dienstag den 01.05.2018, ca. 09:00 Uhr entwendeten bis dato noch unbekannte Täter aus einer Garage eines Anwesens in der Hennefer Straße in Buchholz ein Motorrad. Hinweise an die Polizeiinspektion in Straßenhaus, EMail.: PIStraßenhaus@Polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520.

Dierdorf - Fahren unter dem Einfluss von Kokain - Am Montag den 30.04.2018 konnten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 18:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dierdorf bei einem 30 jährigen rumänischen Verkehrsteilnehmer deutliche drogentypische Beweisanzeichen feststellen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

