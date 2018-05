POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Mofafahrer

Rheinbreitbach (ots) - In der vergangenen Mainacht kam es gegen 01:00 Uhr in Rheinbreitbach in der Straße Im Sand zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrollers. Wie sich vor Ort rausstellte fuhr der 36-jährige Unfallverursacher mit seinem Mofa gegen einen geparkten PKW, stürzte und verletzte sich dabei schwer an der Hüfte. Er wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Unfallursächlich dürfte zweifelsfrei der vorausgegangene Alkoholkonsum des Mannes gewesen sein, da ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille ergab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet. Am geparkten PKW entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

